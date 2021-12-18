Зеленський увів у дію рішення РНБО про стратегію біобезпеки та біологічного захисту
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський підписав указ, увівши в дію рішення РНБО щодо стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту. Документ набуває чинності з моменту його публікації, тобто з 17 грудня.
Рішення РНБО, про яке мовиться в указі, ухвалили ще 15 жовтня 2021 року.
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Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.
Що передбачає стратегія
У тексті самої стратегії наголошується, що біобезпека є однією із найважливіших складових екологічної та національної безпеки України. А проблемою, що гальмує реалізацію держполітики у сфері біобезпеки, є відсутність єдиного органу, який:
- охоплював би нагляд за здійсненням заходів,
- прогнозував, ідентифікував та оперативно реагував на біологічні загрози,
- координував плани протидій біологічним загрозам,
- надавав пропозиції щодо їх коригування, згідно з поточною ситуацією в державі.
Окремо наголошується, що через кризу власного виробництва імунобіологічних препаратів і часткову залежність держави від імпортних поставок таких лікарських засобів в Україні гостро постає питання національної біобезпеки в цілому.
Розв'язання проблеми потребує міжсекторального співробітництва та поетапного створення єдиної системи біобезпеки та біологічного захисту за принципом "Єдине здоров'я" і неможливе без залучення значних інтелектуальних і фінансових ресурсів, упровадження ефективних управлінських рішень і підтримки з боку держави, територіальних громад та міжнародної спільноти.
Досягнення цілей стратегії, як планується, здійснюватиметься двома етапами:
- перший – 2022 – 2025 роки,
- другий – 2026 – 2030 роки.
Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО 15 жовтня: дивіться відео