4 митрополити й архієпископ: Зеленський увів у дію санкції проти 7 ієрархів УПЦ МП
11 грудня 2022, 21:56Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський розширив санкційний перелік проти представників УПЦ МП. Під санкції потрапили ще 7 осіб.
Відповідний указ глава держави підписав увечері 11 грудня. Під санкційний перелік потрапили 4 митрополити УПЦ МП, 2 настоятелів храмів та 1 архієпископ.
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Проти кого введені санкції
Указом президента перелік підсанкційних осіб доповнять:
- Лука (Андрій Коваленко) – митрополит Запорізький і Мелітопольський;
- Пантелеймон (Василь Поворознюк) – митрополит Луганський і Алчевський;
- Антоній (Іван Паканич) – митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності РПЦ;
- Мелетій (Валентин Єгоренко) – митрополит Чернівецький і Буковинський;
- Паїсій (Віктор Шинкарьов) – архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії. Перебуває на тимчасово окупованій Луганщині.
- Олександр Прокопенко – настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря;
- Олександр Федоров – настоятель Свято-Успенського кафедрального собору міста Херсона.