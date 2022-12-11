4 митрополити й архієпископ: Зеленський увів у дію санкції проти 7 ієрархів УПЦ МП

11 грудня 2022, 21:56
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський розширив санкційний перелік проти представників УПЦ МП. Під санкції потрапили ще 7 осіб.

Відповідний указ глава держави підписав увечері 11 грудня. Під санкційний перелік потрапили 4 митрополити УПЦ МП, 2 настоятелів храмів та 1 архієпископ.

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Проти кого введені санкції

Указом президента перелік підсанкційних осіб доповнять:

  • Лука (Андрій Коваленко) – митрополит Запорізький і Мелітопольський;
  • Пантелеймон (Василь Поворознюк) – митрополит Луганський і Алчевський;
  • Антоній (Іван Паканич) – митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності РПЦ;
  • Мелетій (Валентин Єгоренко) – митрополит Чернівецький і Буковинський;
  • Паїсій (Віктор Шинкарьов) – архієпископ Костянтинівський Паїсій, вікарій Горлівської єпархії. Перебуває на тимчасово окупованій Луганщині.
  • Олександр Прокопенко – настоятель Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря;
  • Олександр Федоров – настоятель Свято-Успенського кафедрального собору міста Херсона.

 

 
Автор: Іван Магуряк