Зеленський уже прибув у Конгрес і зустрівся з Пелосі: з'явилися перші деталі його промови
Джерело:CNN
Глава держави Володимир Зеленський 21 грудня прибув з візитом до США. Після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом він поїхав у Конгрес.
Зеленський вже зустрівся зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, усі з нетерпінням чекають промови українського президента.
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Зеленський зустрівся з Пелосі
Перед виступом у Конгресі США Зеленський зустрівся з Пелосі.
Ми тут сьогодні, щоб привітати хороброго, мужнього президента Зеленського, щоб похвалити – не тільки його, а й мужній, об'єднаний народ України за те, що він робить для захисту демократії,
– зауважила спікерка Палати представників.
Вона додала, що "весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат, з нетерпінням чекають", щоб почути Зеленського.
Своєю чергою, глава держави зауважив, що він вже вдруге в Капітолії США – попередній його візит був ще до повномасштабного російського вторгнення.
"Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, ніби інша історія, ніби інше життя. Але так чи інакше в цьому житті дуже важливим є Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І я вам дуже дякую. Ви надали нам фінансову підтримку... Дуже вам дякую", – зауважив Зеленський.
Окрім Пелосі, президент зустрівся з:
- лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером,
- лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом,
- лідером Республіканської партії Кевіном Маккарті.
Дивіться відео зустрічі Зеленського та Пелосі
Зеленський готується до промови у Конгресі
Президент готується до виступу в Конгресі. За інформацією джерел CNN, він звернеться до американського народу, відзначивши спільні цінності й безпосередньо подякувавши американцям і політикам обох партій.
Окрім цього, глава держави окреслить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести мирний саміт цієї зими. Також він:
- продовжить просити США про допомогу із санкціями, зброєю, фінансами й правосуддям, підкреслюючи, що ніколи не просив американські війська вступати у війну;
- обговорить свій вчорашній візит в Бахмут, який намагаються захопити росіяни.
"Різдвяна битва там нагадує битву американських військ під час Битви за демарш на Різдво проти іншої тиранічної сили – нацистів. Зеленський може цитувати Рузвельта. Також є наснажливий подарунок з Бахмута, який він принесе Конгресу", – повідомили джерела.Зверніть увагу! Приїзд Володимира Зеленського 21 грудня до США – перший візит президента України за кордон від 24 лютого.