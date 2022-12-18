Зеленський веде переговори з Байденом щодо передачі Patriot
Джерело:Володимир Зеленський
Україна прагне отримати від США ЗРК Patriot, щоб протистояти російським масованим атакам. Переговори тривають на рівні президентів обох держав.
Зеленський підтвердив, що веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. За його словами, Україна наразі потребує засобів ППО, тому ведуться постійні переговори з партнерами.
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Зеленський підкреслив "позитив" щодо ППО
Зеленський сказав, що такі переговори тривають з Францією, Італією та США. Він зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.
Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно... Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом,
– заявив Зеленський.
Зеленський зазначив, що "з великим позитивом дивиться на це питання".