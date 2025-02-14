Зеленський і Венс зустрілися в Мюнхені

Увечері 14 лютого стало відомо, що президент України та віцепрезидент США розпочали зустріч у Мюнхені. Це відбувається в рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Мюнхенська безпекова конференція багата на зустрічі та заяви. І недарма, бо там обговорюють безпеку Європи та світу. Володимир Зеленський уже виступив із низкою заяв.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Венса

Про факт початку зустрічі журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, передає 24 Канал. Поки що не відомо, про що говорять сторони, але зустріч завершиться заявами для преси.

Цікаво, що "Українська правда" навела дані про перенесення зустрічі. За словами їхнього джерела, зустріч Зеленського і Венса мала відбутися раніше, та її перенесли.

Причина – Україна допрацювала меморандум про партнерство та передала його США. Американці попросили більше часу на ознайомлення з документом.

Зустріч Зеленського та Венса анонсував Трамп. Щоправда, він говорив, що має бути також Марко Рубіо. Разом сторони мають обговорити мирні перемовини.

Венс також зробив кілька гучних заяв. Наприклад, що готовий приїхати до Росії. І що мирна угода шокує багатьох.