Зеленський у вересні знову полетить до США: може відвідати Радбез щодо України

Глава держави знову відвідає Сполучені Штати під час повномасштабного вторгнення. Як пишуть журналісти, його візит запланований на вересень цього року.

Пишуть у ЗМІ, що Володимир Зеленський вирушить до США не просто так. Він братиме участь у щорічній зустрічі світових лідерів в ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться у вересні. Також він буде на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Читайте також Це могло б пришвидшити закінчення війни, – Зеленський про запрошення України в НАТО

Коли Зеленський буде у США

Про візит Володимира Зеленського до США розповів посол Албанії в ООН Феріт Ходжа. Власне, його держава головує у Раді, яка складається з 15 членів, у вересні. У Нью-Йорку світові лідери почнуть збиратися з 18 вересня, щоб взяти участь у засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Можу майже підтвердити, хоча від мене це не залежить, що президент Зеленський буде присутній у Нью-Йорку. Це буде його перший візит до міста, до ООН (після початку повномасштабного вторгнення – 24 Канал), і перша участь у Раді безпеки ООН тут,

– зазначив Ходжа.

Що стосується засідання Ради Безпеки ООН щодо України, то воно заплановане на 20 вересня. Під час нього планують обговорювати наслідки війни в нашій державі для всього світу, міжнародного миру та самої ООН, а також продовольчої безпеки.

Ми хочемо використати присутність лідерів у Нью-Йорку для проведення змістовної дискусії в Радбезі не тільки для аналізу ситуації у зв'язку з триваючою війною в Україні, а й перспектив — куди ми рухаємося далі, що можна зробити, зокрема врахувавши ініціативи, які висувалися в різних місцях,

– додав Ходжа.

Посол Албанії зазначив, що це буде "справжній саміт щодо України, якого не було з початку війни".

Звернімо увагу, що раніше джерела Bloomberg розповідали, що Володимир Зеленський може поїхати у вересні до Нью-Йорка. Власне, для того, щоб брати участь у заходах тижня високого рівня Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, що у серпні Володимир Зеленський за вікенд відвідав 4 країни Європи. Повернувся до України він з чотирма новими оборонними пакетами від партнерів, а також обіцянками передати кілька десятків F-16 після завершення навчань наших пілотів.