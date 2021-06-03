Розмиває критерії нейтральності КСУ, – Зеленський ветував закон про інститут старост

Президент Володимир Зеленський 3 червня ветував законопроєкт про інститут старост. Верховна Рада схвалила документ ще 15 квітня.

Чому президент не схвалив законопроєкт

Документ вдосконалює правове регулювання інституту старост та утворює старостинські округи. Однак у ньому містяться зміни до закону про Конституційний Суд, які не стосуються питань старост.

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Статтю про КСУ пропонують викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів. В Офісі Президента пояснили, що все тому, що з закону виключають положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності.

Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування відповідності кандидатів на посаду судді КСУ.

Політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невіддільним елементом принципу верховенства права. Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС,

– мовиться у повідомленні.

Тому Зеленський пропонує парламенту виключити із законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" пункт про внесення змін до закону про КСУ.

Що відомо про документ