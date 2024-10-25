Зеленський відмовив у візиті Гутерріша до України через участь у саміті БРІКС, – джерело

Днями генсек ООН Антоніу Гутерреш приїхав до Росії на саміт БРІКС. У зв'язку з цим Володимир Зеленський не погодив візит того до України.

Цю інформацію підтвердило джерело 24 Каналу в Офісі президента.

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Візиту Гутерреша до України не буде

Президент Володимир Зеленський не підтвердив генсеку ООН Антоніу Гутеррешу візит до України, каже джерело в Офісі президента.

Нагадаємо, у середу, 23 жовтня, Антоніу Гутерреш прибув на саміт БРІКС, організований Росією в місті Казань. Там генсека ООН пригощали короваєм, який, як вказав глава ЦПД Андрій Коваленко, цілком можливо виготовлений з українського зерна. Російським ЗМІ Гутерріш зізнався, що давно мріяв побувати в Казані і "тепер його мрія нарешті здійснилась". Він навіть одягнув традиційний костюм.

"Татарстан – один з найважливіших і сучасних регіонів Росії з великою історією", – цитують медіа генсека.

Напередодні візиту МЗС України різко розкритикувало наміри Гутеррешу прибути до Росії. У міністерстві нагадали, що генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН, – писали в МЗС України.

Цікаво, що в ООН запевняють, що все, мовляв, гаразд. Поїздка до Росії на саміт БРІКС начебто "стандартна практика", а позиція генсека щодо війни незмінна. Заступник речника генсека ООН тоді говорив, що Гутерреш нібито "з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Володимиром Зеленським у зручний для обох сторін час", про яку вони домовлялись у вересні під час тижня високого рівня Генасамблеї в Нью-Йорку.

У п'ятницю, 25 жовтня AFP написало, що поїздка до Росії стала причиною відмови Зеленського у візиті Гутеррешу до України.