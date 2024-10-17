Зеленський відповів, чи буде другий саміт миру без виконання плану перемоги
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський сказав, що другий саміт миру проведуть у будь-якому випадку. Про це президент заявив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради.
За словами Володимира Зеленського, план перемоги значно посилить Україну. Тож буде складно, якщо партнери не підтримають його.
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Чи можна провести другий саміт миру, не виконавши план перемоги
Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Питання в тому, що наші партнери хочуть, щоб на другому саміті була присутня Росія. Однак, якщо росіяни будуть присутні, наші позиції стануть набагато слабкішими,
– пояснив президент на пресконференції.
Він додав: якщо партнери не підтримають план перемоги, Україні буде дуже складно.
"Це буде привілеєм для світу щодо Росії. Слабкість України – це сила для Росії", – указав Зеленський.
Залужний підтримує план перемоги
Як вважає колишній головком, Захід не створив план захисту своїх демократичних інституцій. Він сказав про це під час виступу у Chatham House у Лондоні.
"Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план (перемоги – 24 Канал), де кроки прописані не тільки для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідувати плану. Але цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна зупинилася", – сказав Залужний.