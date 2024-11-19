Зеленський відповів, чи буде зниження мобілізаційного віку в Україні
Президент Зеленський у вівторок, 19 листопада, у Верховній раді виступив із представленням Плану стійкості. Окрім цього, одним із порушених ним питань стало зниження мобілізаційного віку в Україні.
Глава держави заявив, що цього не буде. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Зеленський прокоментував зниження мобілізаційного віку
В Україні довгий час тривають дискусії щодо зниження мобілізаційного віку. Про це говорять українські військові, політики та навіть міжнародні партнери.
Наразі він складає 25 – 60 років.
Наша держава не готує зниження мобілізаційного віку,
– запевнив президент.
Нагадаємо, що востаннє призовний вік в Україні знизили у травні 2024 року – з 27 до 25 років.
Наразі чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізованими лише, якщо вони військовозобов'язані – відслужили в армії в мирний час або закінчили військовий виш або військову кафедру та мають військово-облікову спеціальність.
Решта у цьому віці може потрапити до армії лише за власним бажанням.