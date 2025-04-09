9 квітня, 22:02
Зеленський відповів, коли та де пройдуть технічні переговори по угоді про надра
У Вашингтоні в період з 11 по 12 квітня пройдуть переговори між українською та американською делегаціями стосовно угоди про корисні копалини. Це перша зустріч, на якій обговорять головні засади домовленості.
Таку інформацію у середу, 9 квітня, повідомив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
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