Зеленський відповів, коли стався перелом щодо домовленості з США про зустріч у Джидді

Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона завжди прагнула зустрічі з американцями. Водночас глава держави прагне, щоб США зрозуміли кінцеву ситуацію в Україні від наших людей.

Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про переговори із США у Джидді

Володимир Зеленський заявив, що його не треба було переконувати зустрічатися з американською командою. Адже він хотів цього ще до того, як американська команда зустрілася з російською командою в Джидді.

Мені не потрібно переконувати американську сторону ні в чому. Я хочу просто, щоб вони зрозуміли до кінця ситуацію, від нас. Потім вони будуть зустрічатися з “рускімі”, це їх бажання, і вони почують їх. І зроблять самостійно висновки,

– сказав український лідер.

Він також зауважив, що все, що він хотів, щоб одразу була зустріч з українською делегацією, тому що агресор – Путін.

"Що стосується британців. Ми готували відповідні кроки, які ми бачимо, як закінчити війну – узагальнену нашу позицію. Було багато різних планів. Хочу нагадати, "небо – море" – це не нова ідея. Це рішення було ще у Швейцарії. Тому що ми зрозуміли, як контролювати це. Ми завжди підтримували це як перший крок", – пояснив глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що другий крок в усіх планах завжди був – повне припинення вогню.

Я радий, що це нове, що ми стрибнули через цей крок, і це нове від Америки. Вони більш рішучі та впевнені в цьому. Це факт. І вони це запропонували на зустрічі. Контроль на полі бою, складний для нас. Але є супутники американські, є відповідна у них розвідка, разом з європейцями, і вони спроможні контролювати, хто порушує припинення вогню на полі бою,

– сказав український президент.

До слова, Володимир Зеленський також зауважив, що під час переговорів у Джидді було порушене питання наших територій. На думку українського лідера, це буде точкою, яка дасть можливість закінчити війну.