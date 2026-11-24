Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським і навіть прилетіти з ним до Москви на переговори. Український президент назвав таку пропозицію несерйозною та наголосив, що зустрічатись у російській столиці під час війни неможливо.

Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами на пресконференції 24 листопада.

Як Зеленський відреагував на пропозицію Лукашенка?

Володимир Зеленський розкритикував ідею зустрічі в Москві та назвав її несерйозною. Президент наголосив, що під час повномасштабної війни Україна не може проводити переговори в російській столиці.

"Ми перебуваємо у війні, ми не можемо зустрічатись у Москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова", – зазначив Зеленський.

Він також іронічно відреагував на слова Лукашенка про спільний переліт до Москви.

Він пропонує мене взяти. Я йому що, валіза, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого? Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж перемовини,

– заявив глава держави.

За словами Зеленського, подібні неконструктивні ініціативи лише засмічують інформаційний простір і не наближають завершення війни.

Нагадаємо, під час інтерв'ю білоруського політика запитали, чи готовий він зустрітися з президентом України. У відповідь Лукашенко заявив, що війну потрібно зупинити, а Україна, Білорусь і Росія нібито мають разом визначати своє майбутнє.