Зеленський відповів, чи може Україна розпочати переговори без повного виведення військ Росії

У межах другого Саміту миру можуть розпочатися переговори між Україною та Росією. Це можливо навіть у разі присутності російських загарбників на території нашої держави.

Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив український президент Володимир Зеленський. За його словами, перемовини можуть бути, якщо навіть у той момент росіяни не виведуть свої війська з усієї української території.

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Чи можуть бути переговори без повного виведення військ Росії

Журналісти запитали в українського лідера, чи змінилися умови України для переговорів з Росією. Йдеться про те, чи є обов'язковою умовою повне виведення російських військ з території України.

Це не означає, що в цей момент (початку переговорів у межах другого Саміту миру – 24 Канал) ми будемо на кордонах 91 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає,

– заявив він.

За його словами, подібний сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим. Але це не означає, що його реально здійснити лише за допомогою використання зброї.

Володимир Зеленський наголосив, що наша держава та решта країн, які зацікавлені у припиненні війни, планують підготувати мирний план. І після цього подібні питання можна буде вирішити цілком дипломатичним шляхом.

Пізніше в українського президента перепитали, чи означає його заява те, що повне виведення військ Росії не є обов'язковою умовою для початку переговорного процесу. Він наголосив, що бажано, аби кордони були умовою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до листопада буде готовий мирний план. Його розробці передуватиме серія переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.