Я не переживаю, – Зеленський під час виступу у Давосі відповів на питання про свою безпеку

Після авіакатастрофи у Броварах президента Володимира Зеленського запитали, чи не хвилюється він за власну безпеку. Однак глава держави свою позицію не змінив.

Зеленський під час виступу на форумі у Давосі наголосив, що він не переживає за безпеку, повідомляє 24 канал.

До теми Це не нещасний випадок, а результат війни, – Зеленський про Бровари під час виступу у Давосі

Я не переживаю. Мені немає що додати. Нічого не змінилося, нам потрібна амуніція, а я нікуди не поспішаю,

– сказав Зеленський.

Політик додав, що сьогоднішня авіакатастрофа в Броварах – це не нещасний випадок. Він наголосив, що кожна смерть – це результат війни Росії проти України.

Насамкінець президент закликав присутніх вшанувати памʼять загиблих хвилиною мовчання.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо