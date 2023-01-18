Я не переживаю, – Зеленський під час виступу у Давосі відповів на питання про свою безпеку
18 січня 2023, 20:37Читать новость на русском
Після авіакатастрофи у Броварах президента Володимира Зеленського запитали, чи не хвилюється він за власну безпеку. Однак глава держави свою позицію не змінив.
Зеленський під час виступу на форумі у Давосі наголосив, що він не переживає за безпеку, повідомляє 24 канал.
До теми Це не нещасний випадок, а результат війни, – Зеленський про Бровари під час виступу у Давосі
Я не переживаю. Мені немає що додати. Нічого не змінилося, нам потрібна амуніція, а я нікуди не поспішаю,
– сказав Зеленський.
Політик додав, що сьогоднішня авіакатастрофа в Броварах – це не нещасний випадок. Він наголосив, що кожна смерть – це результат війни Росії проти України.
Насамкінець президент закликав присутніх вшанувати памʼять загиблих хвилиною мовчання.
Авіакатастрофа у Броварах: що відомо
- Вранці 18 січня у Броварах упав гелікоптер ДСНС, який летів на Харківщину. На борту були 9 осіб, зокрема, вище керівництво МВС.
- Загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
- Загальна кількість жертв сягнула 14 осіб, з них – 1 дитина. Постраждали 25 осіб, з них 11 дітей. Пошуково-рятувальні роботи завершили.