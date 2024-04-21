Зеленський відповів, чи допоможе новий пакет допомоги від США виграти війну
Президент Володимир Зеленський подякував американським лідерам за схвалення пакету допомоги Україні у Палаті представників і заявив, що – це шанс на "перемогу".
В ефірі NBC News президент висловив сподівання, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту США Джо Байдену "будуть достатньо швидкими".
Дивіться також Сумнівів у схваленні допомоги Україні немає: що показали процеси у США
Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів,
– сказав Зеленський.
Залежить від темпів постачання
На запитання "чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, чи лише затягне її?", – президент відповів, що це залежить від темпів постачання допомоги.
"Це залежить від того, коли ми насправді отримаємо зброю на місцях. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння", – відповів Зеленський.
Також український лідер згадав, що минулого року допомога для контрнаступу не була надана вчасно, що стало причиною втрат.
Військова допомога від США: головне
- 20 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за допомогу Україні на 61 мільярд доларів. За законопроєкт проголосували 311 законодавців.
- Тепер законопроект має схвалити Сенат (верхня палата).
- За даними The Washington Post, необхідне озброєння ЗСУ отримають менш ніж за тиждень після підписання ухваленого закону президентом Джо Байденом.