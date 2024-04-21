Зеленський відповів, чи допоможе новий пакет допомоги від США виграти війну

Президент Володимир Зеленський подякував американським лідерам за схвалення пакету допомоги Україні у Палаті представників і заявив, що – це шанс на "перемогу".

В ефірі NBC News президент висловив сподівання, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту США Джо Байдену "будуть достатньо швидкими".

Дивіться також Сумнівів у схваленні допомоги Україні немає: що показали процеси у США

Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів,

– сказав Зеленський.

Залежить від темпів постачання

На запитання "чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, чи лише затягне її?", – президент відповів, що це залежить від темпів постачання допомоги.

"Це залежить від того, коли ми насправді отримаємо зброю на місцях. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, і саме тому нам потрібно мати ці системи озброєння", – відповів Зеленський.

Також український лідер згадав, що минулого року допомога для контрнаступу не була надана вчасно, що стало причиною втрат.

Військова допомога від США: головне