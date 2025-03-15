Зеленський оцінив ймовірність зменшення українського війська задля перемир'я

Владімір Путін неодноразово наголошував, що задля миру буцімто Україна повинна зменшити свою армію. Так, диктатор нібито погодився на тимчасове перемир'я, але висунув цинічні вимоги. Серед них – зупинка мобілізації в Україні та постачання їй військової допомоги. Президент Зеленський відповів, чи піде Київ на подібний крок.

15 березня глава держави відповів на низку запитань журналістів, зокрема щодо перемир'я, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Президент наголосив, що однією із важливих гарантій безпеки для України сьогодні, а в майбутньому і для усього європейського континенту є добре озброєна українська армія.

Всі зацікавлені в сильній, а не зменшеній армії. Ті партнери, з якими ми спілкуємося. Я вважаю, що це позитивний сигнал,

– сказав Зеленський.

Також політик підкреслив, що сильне військо потребує значного фінансування. На його думку, союзники розуміють, що це їх обов'язок, і самостійно Україна не потягне таке навантаження.

До слова, Кір Стармер анонсував зустріч європейських військових керівників для планування розміщення миротворців в Україні.