Я завжди думаю про час, – Зеленський відповів, про що найбільше шкодує з початку президентства

Володимир Зеленський зізнався, що ніколи не шкодує, коли вирішує щось робити. Головним завданням є досягнути результату.
Джерело:Офіс Президента
За словами Зеленського, він страшенно засмутиться, якщо одного разу зрозуміє, що марно втратив 5 років на посту президента.
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Якщо після цих 5 років я зрозумію, що не зробив того, що хотів, і витратив ці роки даремно, я шкодуватиму про цей час. Я завжди думаю про час,
– заявив президент.
Зеленський заявив, що це його час або час, який він може провести зі своїми дітьми. Президент зізнався: він зовсім не бачить, як зростають його діти.
Що ще сказав Зеленський
- Своїм головним успіхом він вважає те, що задав тон іншим політикам.
- Українці вже зрозуміли, яким може бути президент і більше не обиратимуть людину "з політичним нафталіном".
- Такі зміни вплинуть на хід багатьох речей в Україні.
- Зеленський переконаний, що є великі люди і вони змінюють світ, яку б сферу реалізації для себе не обрали. Зокрема, це Стів Джобс та Ілон Маск.