Красуня, але не твоя, – Зеленський відповів Путіну на скандальну заяву

Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну на його одіозні слова "терпи, моя красавица". Їх очільник Кремля вжив у контексті України, коментуючи мінські угоди.

Зеленський під час брифінгу з Еммануелем Макроном зауважив, що Україна – справді красуня. Але слово "моя" з вуст Путіна – це вже занадто, повідомляє 24 канал.

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Україна – справді красуня. Але те, що він каже про Україну "моя", мені здається, це – вже трохи занадто,

– заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна – терпляча, бо це – ознака мудрості. Це важливо для усієї Європи й дуже важливо для росіян.

"Бо від нашого терпіння залежить ескалація. Ескалація з іншого боку. Ми захищаємо свою країну. Ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації. Коли ми не відповідаємо на них, а поводимося дуже гідно", – наголосив український лідер.

Скандальна заява Путіна

Президент країни-агресорки під час пресконференції з Макроном 7 лютого відзначився низкою цинічних та маніпулятивних заяв.

Зокрема, у контексті мінських домовленостей заявив, що "Терпи, моя красуне".

Згодом його прессекретар Дмитро Пєсков взявся пояснювати, що ж Путін мав на увазі. Зокрема, президент країни-окупантки начебто мав на увазі, що "якщо держава взяла на себе зобов'язання, і якщо є підпис глави держави, то ці зобов'язання потрібно виконувати".

За словами Пєскова, фразу Путін "позичив" з фольклору. Водночас схожі рядки є у пісні Щоб гість не йшов" радянського колективу "Красная плесень". Там мовиться, що "спить красуня в труні, я підкрався (ненормативна лексика), подобається чи не подобається, спи моя красуне".

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красавица": дивіться відео