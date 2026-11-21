Володимир Зеленський згадав розмову з Дональдом Трампом про обіцянку закінчити війну за добу. Президент наголосив, що Володимир Путін лише демонструє бажання миру, а насправді прагне знищення та окупації України.

Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю для NBC News.

Які подробиці?

Український лідер розкрив непублічні деталі розмови з президентом США щодо перспектив якнайшвидшого дипломатичного врегулювання.

Під час переговорів американський політик висловлював упевненість у можливості миттєвого припинення бойових дій.

Президент Трамп сказав мені: "Коли я стану президентом, я закінчу цю війну за 24 години", щось на кшталт цього,

– процитував Зеленський слова співрозмовника.

Українська сторона у відповідь застерегла від хибних сподівань щодо намірів Кремля. За словами Зеленського, агресор навмисно створює видимість готовності до діалогу, приховуючи справжні загарбницькі плани щодо знищення держави.

І я сказав йому: "Дай Боже, але це буде важко, тому що Путін завжди демонструватиме, що він хоче закінчити війну, але насправді він хоче вбити нас, знищити нас і окупувати нас",

– додав український лідер.

Заяви Трампа щодо переговорного процесу

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Трамп відмовився ухвалювати будь-які рішення щодо війни в Україні без участі Зеленського.

Під час спілкування з журналістами NBC News він наголосив, що будь-які фінальні домовленості потребують безпосереднього залучення української сторони.

Нагадаємо, також раніше ми розповідали, що американський лідер звертав увагу на взаємини між Зеленським і Путіним.

У коментарі Fox News політик зазначав, що відмінності та напруженість між очільниками держав суттєво ускладнюють пошук дипломатичного рішення.