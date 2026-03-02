Укр Рус
2 березня, 12:55
2

Зеленський відповів, чи вплинуть бойові дії на переговори, які планувалася в Абу-Дабі

Поліна Буянова
Основні тези
  • Переговори України, США та Росії, заплановані в Абу-Дабі, можуть не відбутися через ескалацію на Близькому Сході, але їх не скасовано.
  • Україна розглядає альтернативні майданчики для переговорів, такі як Туреччина або Швейцарія, і чекає відповіді від партнерів.

Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії передбачалась в період з 5 по 8 березня в Абу-Дабі. Однак наразі невідомо, чи відбудуться заплановані переговори.

Про це президент України сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

Чи відбудуться тристоронні переговори?

Через ескалацію та бойові дії на Близькому Сході, Україна наразі не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме в Абу-Дабі.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що переговори ніхто не скасовував.

Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І результати важливі, і обмін дуже важливий, 
– додав глава держави.

За словами президента, якщо виникнуть складнощі з проведенням зустрічі в Абу-Дабі через безпекову ситуацію, альтернативними майданчиками можуть стати Туреччина або Швейцарія – ці країни вже надавали можливість для перемовин раніше. 

Наразі Україна готова підтримати будь-який із трьох варіантів та очікує відповіді від партнерів.

