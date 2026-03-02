Зеленський відповів, чи вплинуть бойові дії на переговори, які планувалася в Абу-Дабі
- Переговори України, США та Росії, заплановані в Абу-Дабі, можуть не відбутися через ескалацію на Близькому Сході, але їх не скасовано.
- Україна розглядає альтернативні майданчики для переговорів, такі як Туреччина або Швейцарія, і чекає відповіді від партнерів.
Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії передбачалась в період з 5 по 8 березня в Абу-Дабі. Однак наразі невідомо, чи відбудуться заплановані переговори.
Про це президент України сказав під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Це катастрофа для росіян: експерт розкрив, чому Путін боїться зустрічі із Зеленським і Трампом
Чи відбудуться тристоронні переговори?
Через ескалацію та бойові дії на Близькому Сході, Україна наразі не може підтвердити, що зустріч відбудеться саме в Абу-Дабі.
Водночас Володимир Зеленський наголосив, що переговори ніхто не скасовував.
Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми підтримуємо цю зустріч. І результати важливі, і обмін дуже важливий,
– додав глава держави.
За словами президента, якщо виникнуть складнощі з проведенням зустрічі в Абу-Дабі через безпекову ситуацію, альтернативними майданчиками можуть стати Туреччина або Швейцарія – ці країни вже надавали можливість для перемовин раніше.
Наразі Україна готова підтримати будь-який із трьох варіантів та очікує відповіді від партнерів.
Чи є прогрес у переговорному процесі?
Нещодавно керівник ОП Кирило Буданов заявив, що перемовники у військовій підгрупі досягли максимального прогресу у питанні контролю за припиненням вогню. Водночас Україна та Росія мають полярні позиції щодо територіального питання, і компроміс ще не знайдено.
Буданов також повідомив, що Росія готова прийняти американські гарантії безпеки для України. За його словами, російська делегація визнала, що Москва буде змушена це прийняти.