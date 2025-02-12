"Захищають" від поганих новин: Зеленський розповів, чи знає про всі події на фронті

Президент Володимир Зеленський відповів на чутки про те, що нібито військові командири "захищають" його від поганих новин. А також пояснив, яким чином дізнається про ситуацію на фронті.

За словами Зеленського, командири й справді не розповідають йому про всі новини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави The Economist.

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Чи "захищають" Зеленського від поганих новин

Український президент відповів на питання, чи існує в армії "культура приховування" поганих новин, та заявив, що дізнається про ситуацію на фронті не тільки зі слів військових командирів.

Все дуже просто. Культура дуже проста. У мене засідання Генерального штабу. У мене є кілька програм, не буду називати, якими користується наше військове управління, воєначальники, де ми бачимо, куди може йти ворог, звідки він прийшов, де його знищили й так далі,

– пояснює Зеленський.

Він також зауважив, що, коли якийсь військовий командир каже нібито президент не все знає, то до нього "є дуже великі питання".

За словами Зеленського, він розуміє, що відбувається на фронті. Втім, додає, що наразі в українській армії є певні проблеми, оскільки люди трапляються як патріотичні, так і ні. Однак, він переконаний, що таке явище буває під час війни в усіх арміях світу.