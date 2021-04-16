Не та, де є зброя, – Зеленський відповів, яка країна сьогодні є найсильнішою

Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні найсильнішими є не ті країни, які мають зброю. У 2021 році найсильнішими є держави, де є вакцина.
Джерело:Офіс Президента
За словами Зеленського, наразі неможливо передбачити, що буде зі світом років через десять. Іноді від невеличких країн залежить майбутнє.
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Ми відчуваємо, що найсильніша країна – це не та країна, в якій є зброя. Вже сьогодні ми відчуваємо, що найсильніші країни – це ті країни, у яких є вакцина,
– наголосив український лідер.
Зеленський зауважив, що країни потрібно поважати не за їхні розміри, необхідно просто поважати одне одного.
Що ще сказав Зеленський
- Він підтримує ідею зустрічі Володимира Путіна та Джо Байдена. Ці переговори стали б дуже вчасними і важливими, адже коли існує діалог, мовчать гармати.
- Зустріч "Нормандської четвірки" є реальною.
- Радники лідерів нормандського формату зустрінуться 19 квітня.
- Окрім того, Зеленський запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону підтримати членство України у ЄС.
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