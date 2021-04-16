Не та, де є зброя, – Зеленський відповів, яка країна сьогодні є найсильнішою

Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні найсильнішими є не ті країни, які мають зброю. У 2021 році найсильнішими є держави, де є вакцина.

За словами Зеленського, наразі неможливо передбачити, що буде зі світом років через десять. Іноді від невеличких країн залежить майбутнє.

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Ми відчуваємо, що найсильніша країна – це не та країна, в якій є зброя. Вже сьогодні ми відчуваємо, що найсильніші країни – це ті країни, у яких є вакцина,

– наголосив український лідер.

Зеленський зауважив, що країни потрібно поважати не за їхні розміри, необхідно просто поважати одне одного.

Що ще сказав Зеленський

Він підтримує ідею зустрічі Володимира Путіна та Джо Байдена. Ці переговори стали б дуже вчасними і важливими, адже коли існує діалог, мовчать гармати.

Зустріч "Нормандської четвірки" є реальною.

Радники лідерів нормандського формату зустрінуться 19 квітня.

Окрім того, Зеленський запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону підтримати членство України у ЄС.

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