Зеленський назвав мрію Путіна та прямо попередив Європу

Володимир Зеленський зробив важливе попередження європейським країнам щодо Володимира Путіна. Український лідер заявив, що російський диктатор все ще планує посилити тиск як на нашу державу, так і на європейські країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час виступу у Європейській Раді 26 червня.

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Що сказав Зеленський про мрію Путіна

Володимир Зеленський наголосив, що мрія російського диктатора – це розділена Європа.

Мрія Путіна – побачити роздроблену Європу, де маргінальні голоси набувають впливу і виступають не за єдність, а за розкол. Тому Росія підтримує будь-кого, хто намагається послабити Європу зсередини, незалежно від того, наскільки він екстремальний,

– заявив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що більшість з європейських країн чітко бачать цю загрозу і протистоять їй. Завдяки цьому наразі Європа набагато сильніша, ніж 5 років тому.

"Світ явно нестабільний. Але ЄС залишається сильною глобальною силою, яка може захищати – і захищає – європейські цінності та інтереси. Він також відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, і в просуванні до миру. Без Європи це було б неможливо", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також нагадав, що Україна готова до справедливого миру та припинення вогню. Президент підкреслив, що саме Росія блокує все, тому тиск на країну-агресорку повинен посилюватися.