Зеленський відповів, чи є шанс закінчити війну у 2025 році

Зеленський відповів, чи вважає він, що війна може закінчитися у цьому році і чи є на це шанс. Президент дав ствердну відповідь. За його словами, Трамп хоче закінчити війну і він здатний тиснути на Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву гаранта під час його інтервʼю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави.

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Чи є шанс закінчити війну у 2025 році

Так, є. Трамп дуже хоче закінчити війну. Це його меседжі публічні, і не публічні, якщо чесно. Він спроможний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай, і боїться обʼєднану Європу,

– заявив Зеленський.

Президент вказав, що Європа без армії України неспороможна воювати з Росією. "Російська армія більша, ніж вся армія Європейського Союзу, більше зброї, більше людей і більше нахабства, бо європейці цивілізовані і вони не звикли до такого, вони не знають, що це таке. Слава Богу, що вони живуть в мирі, демократії і не знають, що таке війна, але Росія знає і має досвід", – додав він.

Він зауважив, що для завершення війни "ми маємо зробити все". Президент підкреслив, що нині в України є сильний партнер США та Євросоюз, який нарощує власне оборонне виробництво.

Трамп може змусити. Ми повинні домовитися з Трампом, що є конкретні гарантії безпеки для України і він повинен примусити Путіна до дипломатії, закінчити цю війну. Але Трамп, я вважаю, спроможний і, дай Бог, він це зможе – запропонувати Україні реальні гарантії безпеки,

– заявив лідер.

На його думку, це і для України, і для Європи, і для росіян означатиме, що це "реальні гарантії безпеки", аби українці могли захистити "і себе, і інших", якщо Путін знову нападе.

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Додамо, що під час інтервʼю президент обговорив питання операції в Курській області. Там Росія уже втратила десятки своїх військовослужбовців.

Зеленський зазначив, що "у росіян все не так дуже добре раз вони почали затягувати інші країни в цю війну". Він додав, що усі розвідки світу зможуть підтвердити, що Росія втратила у боях на Курщині 30 – 35 тисяч військових.

До того ж на Курщині уже є 12 тисяч північнокорейських військових, з яких 4 тисячі уже знищено.