Причина – НАТО: Зеленський пояснив, чому Україна досі не підписала договір з Угорщиною
Володимир Зеленський заявив, що Україна не може укласти двосторонню угоду з Угорщиною, оскільки в документі немає пункту про НАТО. Саме ця частина грає важливу роль для нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти.
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Чи зможе Україна підписати угоду з Угорщиною
За словами президента України, двосторонній документ містить не тільки те, що хоче одна сторона, а те, що важливо для безпеки сьогодення та майбутнього.
Для нас важлива підтримка України в ЄС, підтримка Угорщиною України в НАТО. У документі на сьогодні немає підтримки України з боку Угорщини в НАТО. Так, як цього немає, цей документ не підписано. На цьому крапка,
– пояснив Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що Україна підтримує те, що Угорщина є в ЄС та НАТО. За його словами, якщо дві держави поважають одна одну, то не має бути жодних питань.
Ми готові на все, щоб між нами не було питань. Але якщо на будь-якому питанні українському в угорської сторони є запитання, то я вважаю, що це не правильно. Наприклад: щодо ЄС є питання, почекайте, щодо НАТО почекайте, бо це червоні лінії щодо російської реакції. Так не може бути. Двостороння угода – це про повагу. І про те, чи бачиш ти мене на рівних,
– наголосив Зеленський.
До слова, під час пресконференції президент також розповів, що Віктор Орбан переконує, що нібито все більше країн починає прагнути якомога швидшого настання миру в Україні через затягнення війни. Однак сам Володимир Зеленський вважає це нелогічним.