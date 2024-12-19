Яка різниця 20 чи 30 років, якщо людина без зброї, – Зеленський про зниження віку мобілізації
Раніше стало відомо про тиск партнерів щодо знищення мобілізаційного віку. Президент України відповів, чи це станеться.
Володимир Зеленський наголосив на тому, що в України недостатньо зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на свою кореспондентку.
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Україні потрібна зброя
Президент України вкотре повторив, що немає різниці, скільки років людині, яка стоїть перед вами без зброї. Саме тому важливо звернути увагу на комплектацію та оснащення бригад, а не на мобілізаційний вік.
Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового, а ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я не хочу це повторювати, в нас достатньо різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані,
– пояснив Зеленський.
Зеленський сказав, що є домовленості з партнерами стосовно цього, однак не всі умови виконані з боку партнерів. Крім цього, він пояснив, що є домовленості щодо тренування понад десятка бригад за кордоном, проте зараз тренували так тільки дві бригади.
Зеленський підкреслив, що немає дефіциту людей, проте є недостатня кількість зброї.