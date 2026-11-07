"Це дуже боляче для всіх нас": Зеленський відреагував на заяву Трампа про Росію

Володимир Зеленський відповів на заяву Дональда Трампа про те, що Росія "майже нічого не робила". Президент зазначив, що такі висловлювання є надзвичайно болісними для українців.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

Як Зеленський відреагував на скандальну заяву Трампа?

Журналіст Джейк Таппер нагадав, що слова Трампа про те, що Росія в Україні "майже нічого не зробила" пролунали за кілька годин після російського удару по парку на Харківщині, внаслідок якого загинули вчителька та її однорічна дитина.

Зеленський визнав, що українці очікували почути від керівництва Сполучених Штатів зовсім інші меседжі. Він зауважив, що США є наймогутнішою країною світу і найбільшим прихильником свободи. Саме таку цінність, як свобода, сьогодні виборюють українці.

На переконання президента, будь-яка спроба применшити масштаби російської агресії сприймається вкрай важко суспільством, яке щоденно зазнає смертоносних атак.

"Це дуже боляче для всіх нас", – підкреслив Зеленський, коментуючи слова Трампа.

Він зауважив, що жорсткіша позиція офіційного Вашингтона щодо Путіна разом із масштабним пакетом військової допомоги здатні істотно обмежити можливості Кремля продовжувати бойові дії.

У зв'язку з цим Зеленський висловив сподівання на рішучі кроки з боку Сенату та Палати представників США.

Нагадаємо, всередині жовтня Дональд Трамп заявив, що "Росія, відверто кажучи, нормально поводиться щодо України. Вони майже нічого не роблять".