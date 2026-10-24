"Це не підтримка": Зеленський відповів, чи почувається зрадженим США

Володимир Зеленський відповів, чи почувається зрадженим США на тлі останніх рішень Дональда Трампа. Глава держави заявив, що не відчуває належної підтримки, зокрема через обмежену кількість ракет Patriot і проблеми з роботою супутникового зв'язку.

Про це президент розповів в інтерв'ю ABC News.

Чи почувається Зеленський зрадженим США?

Журналіст попросив українського лідера пояснити, що він відчуває на тлі подій, які впливають на американську підтримку України. Зеленський наголосив, що не вважає нинішню ситуацію проявом належної підтримки.

Відчуваю те, що відчуваю. Це не підтримка,

– сказав президент.

Серед причин занепокоєння Києва – домовленості Трампа з Володимиром Путіним щодо російського дизельного пального, обмежене постачання ракет для систем Patriot і проблеми зі швидкістю супутникового зв'язку, який використовують українські військові.

Журналіст також запитав президента України, що, на його думку, змінилося у відносинах із Дональдом Трампом.

У відповідь Зеленський згадав контакти американського лідера з очільником Кремля. Водночас український президент зауважив, що рішення підтримувати особисті стосунки з Путіним належить самому Трампу.

Я не знаю, правильно це чи ні, бо дружити з Путіним чи ні – це його особисте рішення,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що, на його думку, американський і російський лідери перебувають у доволі хороших стосунках.

Окремо Зеленський звернув увагу на обсяги американської військової допомоги. Протягом останніх трьох місяців Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі Patriot.

Водночас потреби української протиповітряної оборони значно більші. Україні потрібно приблизно 350 таких ракет на місяць.

На тлі російських ракетних атак нестача перехоплювачів створює додаткові труднощі для захисту українських міст та критичної інфраструктури.

Зеленський також повідомив про обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield. Ця тема, як і постачання ракет Patriot, залишається важливою для обороноздатності України та її здатності протидіяти російським атакам.