Просійський блогер Гонсало Ліра загинув у Харкові, будучи затриманим СБУ. Його родина переконана, що саме Зеленський винен у смерті Ліри.

Глава держави відповів на звинувачення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Що заявив Зеленський про смерть Гонсало Ліри

За словами президента, він не мав практично жодних відомостей про Гонсало Ліру.

Я не знаю цієї особи, я й ніколи не знав його. Я не знаю, чи він належить до розвідки, чи він має якийсь стосунок до Росії,

– каже Зеленський.

Варто зауважити, що чоловік не був росіянином, а мав американське та чилійське коріння. На думку Зеленського, журналіст з Чилі не міг становити настільки потужну загрозу для українських Збройних Сил.

Нагадаємо, що раніше американський мільярдер Ілон Маск звинуватив президента Зеленського у смерті Гонсало Ліри.

Зазначимо, що журналіста Гонсало Ліру заарештувало СБУ в травні 2023 року за створення й розповсюдження матеріалів, які виправдовували російське вторгнення в Україну. Окрім цього, він також заявляв, що в Україні "встановили неонацистський режим" та заперечував злочини російської армії.

Згодом, у липні того ж року, його арештували повторно при спробі незаконного перетину кордону з Угорщиною. Після цього Ліру помістили в Харківське СІЗО, де він чекав на вирок суду. Чоловік помер 12 січня 2024 року під вартою від двосторонньої пневмонії.