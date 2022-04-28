Зеленський відреагував на анонсовану Байденом нову допомогу для України

США продовжують потужно підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Глава держави Володимир Зеленський відреагував на нову допомогу від Сполучених Штатів, яку анонсував президент Джозеф Байден.

Гроші від США спрямують на оборону, економічну підтримку та гуманітарну допомогу. Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 28 квітня, повідомляє 24 канал.

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Президент відреагував на нову допомогу від Сполучених Штатів

Зеленський зауважив, що США підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів:

понад 20 мільярдів спрямують на оборону;

понад 8 мільярдів – на економічну підтримку;

3 мільярди – на гуманітарну допомогу.

За словами президента, це дуже важливий крок Сполучених Штатів і він вдячний за нього всьому американському народу та особисто Байдену.

Сподіваюся, Конгрес швидко підтримає цей запит на допомогу нашій державі. Президент Байден цілком справедливо сказав сьогодні, що цей крок – недешевий. Але негативні наслідки для всього світу від російської агресії проти України та проти демократії настільки масштабні, що в порівнянні з ними ця підтримка Сполучених Штатів є необхідною,

– додав глава держави.

Зеленський переконаний, що разом зі США Україна точно зможе зупинити російську агресію та надійно захистити свободу у Європі. Він підсумував, що також триває робота над тим, щоб направити заблоковані активи російських підсанкційних осіб і держави-агресорки для компенсації Україні за війну та відбудови нормального життя.

Нова допомога від США: коротко

Байден 28 квітня виступив із заявою щодо підтримки України. Він наголосив, що світ бачить воєнні злочини, які російські окупанти чинять проти мирного населення.

Президент США заявив, що надсилає до Конгресу запит про додаткову допомогу для України, аби не допустити перерв у постачанні зброї, зокрема артилерійських систем.

Також, за його словами, потрібно продовжувати надавати українцям гуманітарну допомогу – їжу, медикаменти тощо.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Байден хоче запросити у Конгресу США 33 мільярди доларів для надання додаткової підтримки Україні.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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