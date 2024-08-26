Зеленський назвав Путіна "хворою істотою" та просить Захід зняти обмеження у далекобійності

Росія завдала чергового масованого удару по Україні 26 серпня. У відповідь на це Володимир Зеленський назвав Путіна "хворою істотою".

Він закликав партнерів надати дозвіл Україні для ударів західною зброєю по території Росії. Також президент розповів, що по Україні було випущено більше сотні ракет та близько 100 "Шахедів".

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Як Зеленський прокоментував дії Путіна

Путін собі не зраджує – це хвора істота, всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло – він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що партнери України обізнані в тому, які рішення потрібно прийняти, щоб припинити війну справедливо.

"Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і "Шахеди", і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", – підкреслив президент.

Також на масований обстріл відреагував міністр МЗС України Дмитро Кулеба. Він заявив, що у російських атак немає жодного виправдання і вони мають отримати рішучу відповідь з боку міжнародного співтовариства. На думку міністра є два рішення, які можуть ухвалити партнери та допомогти якомога швидше припинити російський терор.

По-перше, підтвердити право України на завдавання ударів великої дальності по всіх легітимних військових цілях на території Росії. По-друге, погодитися на використання можливостей протиповітряної оборони країн-партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору,

– зазначив Кулеба.

Він додав, що ці рішення не будуть ескалацією, а будуть діяти як те, що стримуватиме Росію від нових атак.

Зауважимо, що основною ціллю масованого обстрілу в черговий раз стала енергетична інфраструктура України. Через це в Україні було введено екстрені відключення світла.