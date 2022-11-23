Росія відповість за все: як Зеленський відреагував на обстріл пологового у Вільнянську

Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по пологовому в Запоріжжі. Президент заявив, що під завалами ще можуть бути люди.

Володимир Зеленський підтвердив інформацію про загибель новонародженої дитини. За даними українського лідера, жінка поранена.

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Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за все зло

Президент Володимир Зеленський розповів, що держава-терорист Росія продовжує воювати проти цивільних людей та об'єктів.

Ворог знову вирішив спробувати терором і вбивствами досягти того, чого вже дев'ятий місяць не може і не зможе досягти. А буде лише відповідати за все зло, яке приніс у нашу країну,

– пообіцяв президент.

Він також зауважив, що окупанти атакували багатоповерхівку та поліклініку в Куп'янську, що на Харківщині.

Попередньо відомо, що дві людини загинули, ще одна – в лікарні. Станом на 9:24 23 листопада на місцях працювали відповідні служби.

Наслідки атаки росіян на Запоріжжі та Харківщині / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Коротко про трагедії на Харківщині та Запоріжжі

В ніч проти 23 листопада російські окупанти атакували пологове відділення Вільнянської лікарні, що на Запоріжжі. На жаль, внаслідок атаки загинуло немовля, яке тільки два дні тому з'явилось на світ.

В Офісі Президента розповіли, що росіяни вдарили по пологовому ракетами С-300. За даними рятувальників, російські загарбники зруйнували двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. З-під завалів працівники ДСНС змогли дістати породіллю та лікаря.

Окрім того, росіяни вдарили по житловому будинку та поліклініці в місті Куп'янськ на Харківщині. На жаль, загинуло дві людини, які просто йшли вулицею.

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