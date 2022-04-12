Зеленський відреагував на погрози росіян застосувати хімічну зброю в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський відреагував на погрози Росії застосувати хімічну зброю проти людей в Маріуполі. Він згадав, що раніше світові лідери вже обговорювали таку можливість

Тому потрібно було тоді почати реагувати значно жорсткіше на агресію Кремля. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави за 11 квітня.

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Підготовка нового етапу терору

Володимир Зеленський про це говорив, бо напередодні прозвучала заява окупантів, про потребу вдатися до хімічних атак. На думку президента, це свідчить про одне – Росії готує новий етап терору проти України та наших захисників.

Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше,

– сказав президент.

Зараз Євросоюз уже почав обговорювати 6 санкційний пакет проти Росії. Очільник України закликав зробити ці санкції таким, щоб росіяни більше навіть не говорили про використання зброї масового ураження.

Реакція Зеленського на погрози росіян: дивіться відео

Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ