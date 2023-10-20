Не дозволимо терористам знищити демократію, – Зеленський відреагував на промову Байдена

Напередодні президент США звернувся до нації. Він порівняв бойовиків ХАМАС і Путіна, а також пояснив американцям, чому важливо підтримувати Україну та Ізраїль. На промову вже відреагував Володимир Зеленський.

У соцмережі X, раніше відомій як твітер, президент подякував Джо Байдену за потужну промову. Український лідер зауважив, що у нашої держави та США спільна мета.

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"Не дозволимо ненависті знищити свободу"

Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, і ми не дозволимо терористам знищити демократію,

– підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і заснований на правилах міжнародний порядок мають завжди перемагати.

"Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших націй. Світ, особливо країни, які протистоять агресії та тероризму, очікують, що Америка стане лідером у збереженні нашої спільної свободи", – зазначив глава держави.

Також зауважив, що непохитна двопартійна підтримка України у США неймовірно надихає всіх наших воїнів і всю нашу націю.

Інвестиції Америки в оборону України забезпечать довгострокову безпеку для всієї Європи та світу,

– наголосив Зеленський.

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Що саме сказав Джозеф Байден

Президент США виступив з промовою у ніч на 20 жовтня (за київським часом). Порівняв методи палестинських бойовиків і російських загарбників. Байден підкреслив, що українці піддаються тортурам, окрім того, окупанти викрадають тисячі наших дітей.

ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії,

– наголосив лідер США.

Палестинські бойовики оголосили за мету знищити Ізраїль і вбивати його громадян. ХАМАС не представляє арабів, використовує невинних людей як щит для захисту терористів.

"Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність. Він стверджує, що Радянський Союз "створив" Україну і два тижні тому всьому світу сказав: "Якби Сполучені Штати та інші припинили допомогу Україні, то Україні залишився б тиждень на життя". Але ми цього не зробимо", – підкреслив Байден.