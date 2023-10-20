Не дозволимо терористам знищити демократію, – Зеленський відреагував на промову Байдена
Джерело:Володимир Зеленський
Напередодні президент США звернувся до нації. Він порівняв бойовиків ХАМАС і Путіна, а також пояснив американцям, чому важливо підтримувати Україну та Ізраїль. На промову вже відреагував Володимир Зеленський.
У соцмережі X, раніше відомій як твітер, президент подякував Джо Байдену за потужну промову. Український лідер зауважив, що у нашої держави та США спільна мета.
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"Не дозволимо ненависті знищити свободу"
Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, і ми не дозволимо терористам знищити демократію,
– підкреслив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і заснований на правилах міжнародний порядок мають завжди перемагати.
"Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших націй. Світ, особливо країни, які протистоять агресії та тероризму, очікують, що Америка стане лідером у збереженні нашої спільної свободи", – зазначив глава держави.
Також зауважив, що непохитна двопартійна підтримка України у США неймовірно надихає всіх наших воїнів і всю нашу націю.
Інвестиції Америки в оборону України забезпечать довгострокову безпеку для всієї Європи та світу,
– наголосив Зеленський.
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Що саме сказав Джозеф Байден
- Президент США виступив з промовою у ніч на 20 жовтня (за київським часом). Порівняв методи палестинських бойовиків і російських загарбників. Байден підкреслив, що українці піддаються тортурам, окрім того, окупанти викрадають тисячі наших дітей.
ХАМАС і Путін – різні загрози, але мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії,
– наголосив лідер США.
- Палестинські бойовики оголосили за мету знищити Ізраїль і вбивати його громадян. ХАМАС не представляє арабів, використовує невинних людей як щит для захисту терористів.
"Тим часом Путін відмовляє Україні у праві на державність. Він стверджує, що Радянський Союз "створив" Україну і два тижні тому всьому світу сказав: "Якби Сполучені Штати та інші припинили допомогу Україні, то Україні залишився б тиждень на життя". Але ми цього не зробимо", – підкреслив Байден.
- Успіх України та Ізраїлю важливий для національної безпеки США. Президент зауважив, що апетит російського диктатора не зменшується.
- Байден також зазначив, якщо Путін "забере Україну і її незалежність", то ризик конфлікту і хаосу розповсюдиться й на інші континенти.
- Лідер США заявив, що наступного дня відправить до конгресу запит на фінансування допомоги критичним партнерам, зокрема, Україні та Ізраїлю.