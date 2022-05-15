Зеленський відреагував на ракетні удари росіян по Львівщині й обстріли на Сході

Російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати українські міста. Зокрема, 15 травня вибухи лунали на Львівщині та Сході. Президент Володимир Зеленський зауважив, що вся ця жорстокість загарбників призведе лише до того, що вони, якщо виживуть, понесуть це зло із собою назад в Росію.

Про це Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 15 травня, повідомляє 24 канал. Він додав, що українські захисники готуються до нових намагань Росії наступати на Донбасі та активізувати свій рух на Півдні.

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Гарячкова активність росіян завершиться відступом

Зеленський розповів, що російські окупанти досі не хочуть визнавати, що перебувають в глухому куті й що їхня так звана "спецоперація" вже збанкрутувала. Однак обов'язково настане момент, коли українці дотиснуть загарбників, аби ті повністю визнали реальність.

"Що б вони не "креативили" в Херсоні та Мелітополі, як би не зображали свою нібито "владу" в окупованих районах Приазов'я і Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове", – наголосив президент.

Глава держави додав, що в усіх тимчасово окупованих містах обов'язково замайорить жовто-блакитний прапор, почне діяти український закон та відновиться українське життя.

Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть,

– заявив Зеленський.

Президент підсумував, що саме відступом завершиться уся ця гарячкова активність російських військових, яка відбувається зараз. І він вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час.

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Обстріл Львівщини окупантами: коротко

Рано вранці 15 травня окупанти випустили кілька ракет по Львівщині. У цей час повітряна тривога тривала майже по всій Україні.

Вибухи чули й мешканці Львова – їх було декілька. Однак це були звуки роботи системи ППО.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що загарбники цілили ракетами у військовий об'єкт в області. Він розташований в Яворівському районі, неподалік польського кордону.

Загалом окупанти випустили 6 ракет. 4 з них влучили, а ще 2 – знешкодили сили ППО.

До теми – вечірнє звернення Володимира Зеленського: