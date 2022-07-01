Зеленський відреагував на рішення США передати Україні потужні системи NASAMS

1 липня 2022 , 23:22
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Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги, зокрема за потужні системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це президент заявив у традиційному вечірньому зверненні 1 липня, передає 24 канал. Він наголосив, що NASAMS значно посилять українську протиповітряну оборону. 

Увага Передадуть NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

Особливо вдячний США, особисто Байдену за оголошений сьогодні пакет підтримки для України, який включає NASAMS – дуже потужні системи зенітно-ракетний комплекс, який посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали саме заради такого постачання,
– зазначив Володимир Зеленський. 

Звернення Володимира Зеленського 1 липня: дивіться відео

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська