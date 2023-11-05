Трагедія, якої можна було уникнути, – Зеленський відреагував на російський удар по 128 бригаді

Президент Володимир Зеленський 5 листопада відреагував на російський удар по воїнах 128-ї бригади. Терористична атака відбулася на Запоріжжі.

4 листопада у ЗСУ підтвердили, що напередодні окупанти вдарили ракетою по зосередженню українських військових 128-ої бригади на Запоріжжі. Зеленський прокоментував трагічний інцидент під час свого вечірнього звернення.

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"Головне – встановити повну правду"

Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів. Він наголосив, що це трагедія, якої можна було уникнути.

Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку,

– зазначив український лідер.

Президент уточнив, що наразі тривають відповідні заходи, аби зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За словами Зеленського, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває розслідування.

Зеленський підкреслив, що "розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".

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