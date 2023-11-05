Трагедія, якої можна було уникнути, – Зеленський відреагував на російський удар по 128 бригаді
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський 5 листопада відреагував на російський удар по воїнах 128-ї бригади. Терористична атака відбулася на Запоріжжі.
4 листопада у ЗСУ підтвердили, що напередодні окупанти вдарили ракетою по зосередженню українських військових 128-ої бригади на Запоріжжі. Зеленський прокоментував трагічний інцидент під час свого вечірнього звернення.
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"Головне – встановити повну правду"
Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів. Він наголосив, що це трагедія, якої можна було уникнути.
Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку,
– зазначив український лідер.
Президент уточнив, що наразі тривають відповідні заходи, аби зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За словами Зеленського, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває розслідування.
Зеленський підкреслив, що "розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".
Влучання "Іскандером" по 128 бригаді на Запоріжжі: що відомо
- 3 листопада на Запорізькому напрямку російські військові завдали ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах. Зокрема, противник вдарив ракетою "Іскандер-М" по особовому складу 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Унаслідок атаки загинули десятки військовослужбовців. Поранень зазнали також й місцеві мешканці.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Він зазначив, що доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
- Командир добровольчого батальйону "Сонечко" Руслан Каганець з позивним "Комендант" розповів, що росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження на честь дня ракетних військ. За словами Каганця, військових зібрали, вишикували, після чого росіяни завдали удару. Загинуло 22 військових, серед них – офіцери.
- 128 бригада – це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. Бригада обороняла Україну з 2014 року. Восени 2022 року воїни 128 бригади брали участь у звільненні Херсонської області, тримали оборону на Бахмутському напрямку. У 2023 році бійці звільнили Лобкове й П'ятихатки на Запорізькому напрямку.
- Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу.