Ніколи не забуду його внесок, – Зеленський відреагував на смерть Чапкіса

Володимир Зеленський відреагував на смерть Григорія Чапкіса щемливим дописом. Президент зізнався, що завжди пам'ятатиме хореографа.

Зеленський зауважив, що Чапкіс – "великий танцівник, людина, особистість, з незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті".

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Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю. І завжди пам'ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я",

– пригадав президент.

Чапкіса Зеленський схарактеризував так: "невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям".

"Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", – наголосив український лідер.

Смерть Чапкіса: головне

Український танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя на 92-му році життя у неділю, 13 червня.

Син хореографа розповів, що причиною смерті став поважний вік танцюриста. В останні дні життя у Чапкіса "все почало відмовляти".

Дата і час прощання з легендарним хореографом наразі невідомі.