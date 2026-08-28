"Україна завжди пам'ятатиме його підтримку": Зеленський відреагував на смерть короля Норвегії

Зранку 28 серпня стало відомо, що у засвіти відійшов норвезький король Гаральд V. Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть монарха й висловив співчуття народу Норвегії та Королівському дому.

Про це він написав у мережі X.

Що сказав Зеленський про смерть Гаральда V?

"Від імені України висловлюю співчуття Королівському дому Норвегії та народу Норвегії у зв'язку зі смертю Його Величності короля Гаральда V", – написав президент України.

Глава держави уточнив, що монарх уособлював гідність, мудрість і непохитну відданість своїй країні.

Так, Україна завжди пам'ятатиме його незмінну підтримку та солідарність з українським народом у найтяжчі часи російської агресії.

Нехай пам'ять про Його Величність буде вічною,

– резюмував Зеленський.

Зауважимо, що монарх відійшов у вічність у віці 89 років. Гаральд V перебував на престолі з 1991 року. Монарх помер вранці в лікарні Осло після тривалої хвороби. Останнім часом Гаральд V лікувався від гемолітичної анемії, за якої еритроцити руйнуються швидше, ніж організм встигає їх відновлювати. Через це можуть виникати втома та задишка.

17 серпня короля госпіталізували через накопичення рідини в організмі. Пізніше його стан ускладнила бактеріальна інфекція крові. Попри призначене лікування антибіотиками, 27 серпня королівський двір повідомив про критичний стан монарха.

Слід зауважити, що норвезький престол має перейти до його єдиного сина – 53-річного кронпринца Гокона, який стане королем Гоконом VIII. До майбутньої ролі монарха він готувався багато років.

Останнім часом через проблеми зі здоров'ям батька Гокон дедалі частіше перебрав на себе виконання його офіційних обов'язків. Що відомо про Гокона, його родину й особисте життя – читайте в матеріалі 24 Каналу.