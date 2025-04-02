Зеленський відреагував на смертельний удар по Кривому Рогу і показав руйнівні наслідки
- 2 квітня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок атаки загинули чотири цивільні особи.
- Володимир Зеленський закликав до тиску на Росію для припинення війни та терору, наголошуючи на важливості систем ППО для захисту України.
У середу, 2 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. На чергову цинічну атаку ворога відреагував президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.
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Російські війська обстріляли Кривий Ріг
Володимир Зеленський заявив, що росіяни здійснили цілеспрямований ракетний удар по Кривому Рогу. Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби: вони усувають наслідки обстрілу та допомагають людям.
Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким,
– написав президент.
Глава держави підкреслив, що зупинити ворожі обстріли можна лише достатнім тиском на Москву та на російську систему – щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору. За словами Зеленського, це залежить від партнерів – від Америки, від Європи та від інших у світі.
Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду,
– йдеться в дописі президента.
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу є загиблі / Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Володимир Зеленський додав, що всі подібні російські удари доводять, що нашій країні потрібно достатньо систем і ракет ППО для захисту людей в Україні від ворожого терору.
Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України,
– написав глава держави.
Нагадаємо, російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою удень 2 квітня. Відомо, що під ворожу атаку потрапило одне з місцевих підприємств.