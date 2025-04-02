Зеленський відреагував на смертельний удар по Кривому Рогу і показав руйнівні наслідки

У середу, 2 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. На чергову цинічну атаку ворога відреагував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави держави.

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Російські війська обстріляли Кривий Ріг

Володимир Зеленський заявив, що росіяни здійснили цілеспрямований ракетний удар по Кривому Рогу. Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби: вони усувають наслідки обстрілу та допомагають людям.

Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав президент.

Глава держави підкреслив, що зупинити ворожі обстріли можна лише достатнім тиском на Москву та на російську систему – щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору. За словами Зеленського, це залежить від партнерів – від Америки, від Європи та від інших у світі.

Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду,

– йдеться в дописі президента.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу є загиблі / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Володимир Зеленський додав, що всі подібні російські удари доводять, що нашій країні потрібно достатньо систем і ракет ППО для захисту людей в Україні від ворожого терору.

Працюємо з усіма партнерами заради цього і дякуємо всім, хто нам допомагає. Всім, хто розуміє, що потрібен тиск на Росію і стабільна підтримка України,

– написав глава держави.

Нагадаємо, російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою удень 2 квітня. Відомо, що під ворожу атаку потрапило одне з місцевих підприємств.