Зеленський відреагував на удар КАБами по Харкову: відео наслідків

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські удари КАБами по Харкову та показав відео наслідків атаки.

Президент додав, що частина міста зараз знеструмлена, зокрема зупинилося метро.

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"Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям. Дякую всім, хто залучений", – написав президент.

"Ми все обов'язково відновимо та повернемо до нормального стану. Максимум роботи для того, щоб позбавити росіян змоги тероризувати наші міста. Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів", - наголосив він.

Росія атакує КАБами Харків