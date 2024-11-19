Зеленський відреагував на удар по Глухову і показав кадри з місця атаки

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози для неї. Зокрема, під ударом опинився Глухів.

Вночі 19 листопада Росія атакувала Глухів дроном. Про це пише 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також 1000 днів лютого․ Повномасштабна російсько-українська війна у цифрах

Росію потрібно змусити до миру

Зеленський розповів, що у Глухові є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

Він також повідомив, що внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких дитина.

Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди,

– написав президент.

Він також наголосив, що усі роблять максимум, щоб врятувати кожного.

Також український лідер нагадав, що Україна кожного дня закликає світ до рішучості й достатньої сили для, щоб заблокувати ці удари по наших людях, адже кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна.

Зеленський вкотре підкреслив, що він хоче, щоб війна тривала, а розмови про мир йому нецікаві, тому Росію потрібно змусити до нього силою.

Росія атакувала Глухів: дивіться відео