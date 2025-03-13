Україна не ставить умов, ставить Росія, – Зеленський про пропозицію щодо безумовної тиші

Сполучені Штати запропонували Україні та Росії тимчасове перемир'я, яке передбачає тишу у небі, на морі та на фронті. Київ не ставить умов, які могли б ускладнити цей процес, водночас Росія висуває свої вимоги.

Про це у четвер, 13 березня заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, передає 24 Канал. Він наголосив, що Москва намагатиметься затягнути цей процес.

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Як Зеленський реагує на умови Росії

Український президент наголосив, що Київ прийняв пропозицію Вашингтона стосовно перемир'я. За його словами, американська сторона висловила готовність організувати контроль та верифікацію, що, на думку глави держави, є цілком реально з можливостями США та Європи.

Володимир Зеленський також зауважив, що за час тиші можна підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни, яку розгорнула Росія, і Україна готова працювати швидко та конструктивно для цього.

Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем,

– заявив він.

За його словами, наразі необхідно тиснути на російського диктатора Владіміра Путіна, зокрема за допомогою санкцій. Президент додав, що Київ і надалі працюватиме з американськими та європейськими партнерами, аби "примусити Росію до завершення війни".

Нагадаємо, Путін назвав умови для перемир'я в Україні, зазначивши, що потрібна кропітка підготовка з обох боків і обговорення зі США. Він висловив занепокоєння щодо можливостей України використати 30-денне перемир'я для отримання зброї або мобілізації, і вимагав "прийнятних домовленостей".