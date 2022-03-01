Історія повторюється: Зеленський відреагував на вибух у Бабиному Яру

Окупанти безжально хотіли знищити Бабин Яр, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту. Володимир Зеленський відреагував.

Меморіальний комплекс розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва. Внаслідок такої цинічності загинули 5 людей.

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Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється…

– заявив президент.

Російські окупанти, обстрілявши телевежу в Києві 1 березня, вбили 5 людей і ще 5 поранили.

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