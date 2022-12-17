Тільки хворі люди дозволяють собі таке, – Зеленський висловився про ядерні погрози Путіна

Володимир Зеленський прокоментував ядерні погрози, які поширює Владімір Путін та його оточення. Український лідер зауважив, що такий крок дозволяють собі тільки хворі люди.

Зеленський наголосив, що ядерна риторика – доказ слабкості, а також – неповноцінності. Відповідну заяву президент зробив французькому ЗМІ.

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Можливе звернення до застосування ядерної зброї – це доказ слабкості, доказ певної неповноцінності людини, яка допускає такі загрози. Є тільки хворі, абсолютно хворі люди, які дозволяють собі такий крок,

– наголосив український лідер.

Окрім того, Зеленський наголосив, що Путіна цікавлять лише власні інтереси. Росіянами він править, як рабами.

Зеленський готовий вийти на ринг із Путіним

Український лідер зауважив, що готовий вийти на ринг із Путіним.

"Справжній мужик, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним", – сказав Зеленський.