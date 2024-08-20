Зеленський відреагував на заборону УПЦ МП та інші рішення Ради

Зеленський прокоментував два рішення Верховної Ради, ухвалені 20 серпня. Мова про заборону УПЦ МП і закон щодо соцпідтримки військових.

Не всі депутати підтримали заборону УПЦ МП – низка проголосувала проти чи утрималася. В тому числі парламентарі зі "Слуги народу". Та більшість усе ж була за це рішення.

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Що Зеленський сказав про заборону УПЦ МП

Хочу сьогодні відзначити роботу Верховної Ради. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство,

– коротко повідомив він.

Також президент висловився про закон щодо соціальної підтримки бійців, які воюють у Росії. Відповідно до нього, військові, які проводять операції у Росії, матимуть такі ж виплати та преференції, як і на передовій.

"Ухвалено закон на підтримку наших воїнів, які здійснюють наші захисні операції в російському прикордонні. Всі виплати, премії, нагороди точно будуть на них поширені від першого дня операції. Очікую документи з парламенту", – сказав гарант.

Інші заяви Зеленського

Іще президент обговорив роботу з партнерами щодо нових систем ППО для України. Держава готує посилення.

І заслухав доповідь Головкома Сирського, яка стосувалася фронту.

"Оборона на Покровському й Торецькому напрямках. Важка ситуація, але хлопці роблять усе, щоб знищувати окупанта. Також Головком доповів і щодо оновлень на Курському напрямку. Ми досягаємо визначених цілей. І пріоритет, як і раніше, – це поповнення обмінного фонду для України", – зауважив Зеленський.