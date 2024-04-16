Пам'ятатимемо кожну таку людину, – Зеленський відреагував на загибель воїна Петриченка

Увечері 15 квітня Україну сколихнула трагічна звістка про смерть Павла Петриченка. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні відреагував на цю жахливу втрату.

Боєць працював із Сергієм Притулою, був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках. Він був молодшим сержантом, командиром відділення БпЛА в 59-й ОМПБр. Мав нагороду "Залізний Хрест" від Валерія Залужного. Про смерть воїна повідомила його сестра Марина Петриченко.

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Ми маємо пам'ятати кожну таку людину

Увечері, 16 квітня, Володимир Зеленський у своєму зверненні відреагував на смерть українського бійця та активіста Павла Петриченка. Президент нагадав, що він був воїном 59-ї окремої мотопіхотної бригади, а вчора загинув у бою.

Мої співчуття рідним і близьким, усім друзям Павла. Життя всієї нашої України складається із життів і прагнень, волі та здобутків саме таких наших хлопців і дівчат. Багатьох, хто не уявляв і не уявляє Україну без своїх власних дій на її захист, на її розвиток, на її зміцнення. Всі ми маємо пам’ятати, що Україна – це люди, яким не байдуже, справді не байдуже, що буде з Україною,

– сказав український лідер.

Він наголосив, що ми маємо завжди пам’ятати кожну таку людину, завжди підтримувати кожну таку людину і все робити зараз, щоб наша держава вистояла проти окупанта й захистила свій народ і свою землю, свою незалежність. Володимир Зеленський впевнений, що саме так і буде.

Був автором петиції щодо онлайн-казино

Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери. Президент зауважив, що Павло Петриченко був автором петиції стосовно цього питання.

Всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані. Важливо сьогодні сказати й про автора відповідної петиції – петиції щодо обмеження онлайн-казино, із якої почалась дискусія зараз,

– сказав він.

Зауважимо, що до повномасштабної війни Павло Петриченко був проєктним менеджером, співпрацював із Сергієм Притулою, був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк". За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення очолив штаб партії Притули, а згодом пішов на фронт.

Він займався постачанням військовим амуніції та зброї. Допомогу, яку передавали різні люди та організації, розподіляли серед бійців. Перші дні оборони Києва були хаотичними, але вдалося забезпечити усіх оборонців. Для цього возили зброю і під Гостомель.