Зеленський відреагував на замах на Стерненка

У четвер, 1 травня, на Сергія Стерненка було скоєно замах. Президент України відреагував на напад на волонтера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

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Зеленський прокоментував замах на Стерненка

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що голова СБУ Василь Малюк доповів про деталі розслідування обставин нападу на активіста та волонтера Сергія Стерненка.

Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству,

– повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що вдень 1 травня, близько 13:30, на Сергія Стерненка було скоєно напад. У волонтера вистрілили з вогнепальної зброї. На щастя, Стерненко отримав легке поранення. Наразі волонтер вже переніс операцію, його життю нічого не загрожує.

СБУ оперативно затримала нападниці. Як виявилося, замах на життя Стерненка скоїла жінка, яка протягом кількох днів стежила за активістом та навіть оселися у домі, де він жив.

Ба більше, це не перший замах на життя волонтера. У 2018 році на Сергія Стерненка було скоєно три напади. Перший напад стався у лютому – тоді волонтера жорстоко побили біля власного дому. Після цього нападу Стерненко близько тижня провів у лікарні. Нападників так і не знайшли.

Потім, 1 травня, у Сергія Стерненка стріляли. Він отримав поранення шиї. Нападників оперативно затримали та засудили до позбавлення волі.

Третій напад стався 24 травня 2018 року. Тоді Іван Кузнєцов з ножем напав на активіста та завдав йому поранень. Стерненко намагався захиститися і у відповідь поранив нападника. Кузнєцов отримав смертельне поранення і помер наступного дня у лікарні.