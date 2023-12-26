Не буде ворогу спокійного місця в Україні: Зеленський відреагував на знищення "Новочеркаська"
26 грудня 2023, 12:47Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
У ніч на 26 грудня українські захисники знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". На це вже відреагував Володимир Зеленський.
Український лідер подякував військовим за результативну роботу. Про це інформує 24 Канал.
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Поповнили підводний флот Росії новою посудиною
Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною,
– зазначив президент.
Глава держави наголосив, що не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні.
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Що було на борту "Новочеркаська"
- Цікаво, що цей великий десантний корабель Росії вперше опинився під атакою у порту Бердянська в березні 2022 року.
- Остаточно наші захисники знищили його 26 грудня цього року.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що на борту "Новочеркаська" були дрони-камікадзе "Шахед", які агресор використовує для ударів по українських містах, зокрема, знищення цивільної інфраструктури.
До слова Результат "на ліцо": чим вдарили по ВДК "Новочеркаськ"Цікаво! Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня повідомила, що, у Феодосії також, ймовірно, був пошкоджений ще один ворожий корабель. Гуменюк додала, що в портовій інфраструктурі все перебуває близько. Для отримання вичерпної інформації потрібна дорозвідка.